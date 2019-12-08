Від атак російських окупантів загинув український захисник. Є поранені

За минулу добу, 7 грудня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, є загиблий та поранені. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано ще 6 ворожих обстрілів.

Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один – бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар’їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.