Україна та МВФ домовилися про нову співпрацю на чотири мільярди

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Як зазначила директор Міжнародного валютного фонду Крісталінв Георгієва, прогрес України оцінено і вони готові підтримати політичний план української влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на вищий рівень стійкого зростання.

«Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ», – наголосила Крісталіна Георгієва.