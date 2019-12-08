День жалоби за загиблими в Одесі. У Львові приспустили прапор

Сьогодні зранку у Львові приспустили національні стяги на вежі Ратуші, на флагштоку біля Ратуші, на будівлях всіх районних адміністрацій, у зв’язку з оголошенням в Україні дня жалоби за загиблими в Одесі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Також Львівська міська рада просить підприємців міста та мешканців утриматися від гучної музики у закладах і на вулиці.

Як відомо, внаслідок пожежі 4 грудня 2019 року в Одесі, яка призвела до людських жертв, 8 грудня 2019 року в Україні оголошено днем жалоби.

Як відомо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла сильна пожежа. Люди рятуючись вистрибували у вікна.

Трагедія забрала життя щонайменше вісьмох українців. У лікарні від отриманих під час ліквідації пожежі помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десятьох людей досі невідома.

Поліція розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.