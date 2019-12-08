На трасі Львів–Тернопіль легковик влетів у підводу з кіньми

На Львівщині внаслідок ДТП травмовано керманича підводи. Про це львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 грудня на автодорозі Львів–Тернопіль поблизу села Верхня Білка, Пустомитівського району.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Мітсубісі Лансер», 30-річна жителька міста Тернопіль, скоїла зіткнення з гужовим транспортом.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав керманич підводи, 54-річний мешканець Пустомитівського району.
Поліцейські встановлюють обставини автопригоди.
Андрій Котенський