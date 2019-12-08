ОСТАННІ НОВИНИ

На трасі Львів–Тернопіль легковик влетів у підводу з кіньми

Андрій Котенський

|

На Львівщині внаслідок ДТП травмовано керманича підводи. Про це львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 грудня на автодорозі Львів–Тернопіль поблизу села Верхня Білка, Пустомитівського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Мітсубісі Лансер», 30-річна жителька міста Тернопіль, скоїла зіткнення з гужовим транспортом.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав керманич підводи, 54-річний мешканець Пустомитівського району.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...