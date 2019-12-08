Львівська філармонія запрошує на «Карпатське танго»

На сцені Львівської філармонії звучатиме «Карпатське танго» – знаменита музика Анатолія Кос-Анатольського, знамениті традиційні музичні вечори із чудовими співаками Оксаною Мухою, Орестом Цимбалою, Вікторією Сивоус та Академічним інструментальним ансамблем «Високий Замок». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У святковому передчутті, 15 грудня, об 19.00, буде чудова можливість послухати легендарні пісні, зануритись у автентичну українську атмосферу та незабутньо провести час у хорошій компанії.

У програмі вечора звучатимуть вокальні твори основоположника української естради, видатного композитора та поета Анатолія Кос-Анатольського. Знову «заговорить» легендарний довоєнний акордеон митця “Silvio Soprani”.

Також на гостей очікує виставка унікальних фотографій А.Кос-Анатольського «Silvio Soprani».

Квитки можна придбати тут: philharmonia