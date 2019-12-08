Don Perignon і Tenuta dell'Ornellaia. Запуск Галицької митниці «обмили» колекційними винами

В перший день роботи нової митниці у пункті пропуску «Краківець-Корчова» вилучили 17 пляшок колекційного вина. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Серед вилучених пляшок елітні бренди Don Perignon,Tenuta dell’Ornellaia й інші. Вартість окремих сягає близько 36 тисяч грн за пляшку.

Елітний алкоголь перевозили у мікроавтобусі серед особистих речей і звісно «забули» задекларувати. Товар вилучено. Cправу скерують до суду, який і визначить покарання. Загалом старт нової митниці був успішним. Затримок митного оформлення не зафіксовано. Сплачено митні платежі. Особливий наплив фіксується на пішому переходу в ПП «Шегині» де використовували схему ввезення «подрібнення товару».

Фото: Галицька митниця