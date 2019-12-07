ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський підтвердив, що матиме очну зустріч з Путіним у Парижі та планує вибори на окупованому Донбасі

Андрій Котенський

|

Президент Володимир Зеленський планує зустрітися окремо з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими учасниками «нормандської четвірки». Про це він сказав в етері «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна», повідомляє  Громадське.

 

«Так. Всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх», — сказав Зеленський.

Окрім того Володимир Зеленський допускає можливість амністії для учасників незаконних формувань, які не вбивали українців. Це може бути можливим після виведення військ і проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

«Коли ми побачимо після «Нормандії», що у нас є можливість, якщо виводяться війська, озброєні незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з’явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що йдеться про амністію «людей, в яких немає рук у крові».

Також він підтвердив наміри проведення виборів на Донбасі.

«У момент виборів, коли вони стануться в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську, Україна повинна повністю контролювати український кордон. Я впевнений в цьому», — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що вибори на окупованому Донбасі не можуть проходити, якщо там залишаться озброєні люди.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...