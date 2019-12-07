Зеленський підтвердив, що матиме очну зустріч з Путіним у Парижі та планує вибори на окупованому Донбасі

Президент Володимир Зеленський планує зустрітися окремо з президентом Росії Володимиром Путіним та іншими учасниками «нормандської четвірки». Про це він сказав в етері «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна», повідомляє Громадське.

«Так. Всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх», — сказав Зеленський.

Окрім того Володимир Зеленський допускає можливість амністії для учасників незаконних формувань, які не вбивали українців. Це може бути можливим після виведення військ і проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

«Коли ми побачимо після «Нормандії», що у нас є можливість, якщо виводяться війська, озброєні незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з’явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що йдеться про амністію «людей, в яких немає рук у крові».

Також він підтвердив наміри проведення виборів на Донбасі.

«У момент виборів, коли вони стануться в тимчасово окупованих Донецьку і Луганську, Україна повинна повністю контролювати український кордон. Я впевнений в цьому», — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що вибори на окупованому Донбасі не можуть проходити, якщо там залишаться озброєні люди.