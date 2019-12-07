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На Сихові жінка випала з вікна шостого поверху

Андрій Котенський

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Вночі з шостого поверху квартири на вулиці Трильовського у Львові випала 56-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці, повідомляє Zaxid.net.

 

Як повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, жінка випала з вікна власної квартири на вул. Трильовського, 16 о близько 1:00.

Зараз поліція з’ясовує обставини цієї події та вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Відомо також, що у помешканні загиблої правоохоронці не знайшли передсмертної записки.

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