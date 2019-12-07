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На Львівщині авто переїхало насмерть пішохода, який лежав на дорозі

Андрій Котенський

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Вчора ввечері на дорозі Нижанковичі – Стрий авто переїхало насмерть пішохода, який лежав посеред дороги. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА,

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 грудня близько 20:20 на автодорозі сполученням Нижанковичі – Стрий. Водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку Дрогобича, здійснив наїзд на 34-річного жителя села Почаєвичі Дрогобицького району, який лежав на проїжджій частині дороги.

Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП.

Причини та обставини події встановлюються.

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