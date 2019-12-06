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Зроби добро «Просто так». У Львові збирають продукти для самотніх людей з інвалідністю

Андрій Котенський

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У Львові збирають подарунки для 630-ти самотніх людей з інвалідністю, яких вітатимуть напередодні Різдвяних свят від імені небайдужих львів’ян, що долучаться до благодійного проекту «Просто так». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Організатори закликають небайдужих пожертвувати потребуючим: олію, рис,  «миколайчика» або пряник, прийняти участь у благодійних майстер-класах чи зробити пожертву на рахунок організації. Символічна жертва, як вартість горнятка кави, може зробити щасливим того, хто цього потребує найбільше.

В рамках акції «Просто так» пройде ряд благочинних майстер-класів:

9 грудня – майстер-клас «Пряники своїми руками»

14 грудня – Арт терапевтична майстерня.

14 та 15 грудня – Карта мрій, планувальний майстер-клас.

А кожної п’ятниці ще й різдвяна майстерня для дітей.

Метою проекту є зробити свято для 630-и самотніх людей з інвалідністю більшість з них похилого віку, організувати необхідну кількість подарунків для них, привернути увагу львів’ян до тих, хто потребує допомоги, до однієї із найвразливіших категорій населення. Влаштувати чудо для тих, хто на нього вже й не сподівається.

Подарунки для стареньких можна принести за адресою Коновальця, 7, попередньо зателефонувавши за номером +380 67 332 1500

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