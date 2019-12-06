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У Львові вшанували пам’ять творця державного гімну України Михайла Вербицького

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 грудня, у Львові відбулися пам’ятні заходи щодо вшанування отця Михайла Вербицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На площі біля пам’ятника М. Вербицькому (на розі вулиць Бандери та Чупринки) відбулося покладання квітів до пам’ятника о. Михайлу Вербицькому, виконання Гімну України. Опісля відбулось громадське віче. Наприкінці всі спільно виконали церковний гімн «Боже Великий Єдиний».

Довідка

Михайло Михайлович Вербицький — український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики Державного гімну України «Ще не вмерла Україна». Народився 4 березня 1815 року в с. Явірник Руський, неподалік Перемишля (зараз — Польща), у сім’ї священика. В останні роки життя композитор займався педагогічною діяльністю, писав статті, творив музику. Згодом, у 1856 році, він став парохом церкви у селі Млини неподалік Перемишля, де проживав до смерті — 7 грудня 1870 року.

Перше виконання твору «Ще не вмерла Україна» як Гімну відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі, як завершальний номер концерту, присвячений Тарасові Шевченку.

27 грудня 2015 року, у рік 200-річчя від дня народження композитора у Львові відкрили та освятили пам’ятник о. Михайлові Вербицькому. Монумент встановили на розі вулиць Бандери — Чупринки — Вербицького з ініціативи Товариства «Надсяння». Авторами пам’ятника є Володимир і Андрій Сухорські.

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