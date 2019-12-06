У Львові розшукують злочинця

Правоохоронці розшукують 34-річного Якимовича Руслана Анатолійовича. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Працівники Франківського відділу поліції розшукують чоловіка, який вчинив кримінальні правопорушення передбачені:
- ч.2 ст.185 (крадіжка);
- ч.1 та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);
- ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України
Правоохоронці просять всіх, хто володіє інформацією про його місце знаходження, повідомити у Франківський відділ поліції або на 102.
Ольга Денисяка