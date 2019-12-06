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У Львові обрали кращу книжку року: результати конкурсу «Крилатий Лев»

Ольга Денисяка

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У Львові відбулося нагородження призерів четвертого міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Усього в конкурсі взяло участь близько сотні письменників. Відбір рукописів обговорювали в декілька етапів. Голосування проходило анонімно. До складу журі цього року увійшли письменники, літературні критики, видавці, зокрема: Юрій Коваль, Василь Стефак, Надія Мориквас, Богдан Смоляк, Богдан Пастух, Олег Фешовець.

Твори авторів, які увійшли до переможної десятки, будуть рекомендовані до опублікування в літературних часописах і збірниках, а найкращі твори молодих письменників – у спеціальних молодіжних числах часопису «Дзвін».

Відтак, журі IV Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий Лев-2019» назвало імена переможців:

  • Перша премія та спеціальна відзнака видавництва «Астролябія» Віталій Левун (Київ) за повість «Сни увіч проти вербної неділі».
  • Друга премія та спеціальна відзнака часопису «Дзвін» Олександр Стусенко (Вінницька обл.) за повість «Розчинення в Хармсі».
  • Третя премія та спеціальна відзнака інтернет-видання «Річ» Володимир Карачинцев (Львів) за рукопис художньо-філософських есеїв «Смисли восьмого дня».
  • Диплом та спеціальна відзнака «Сеньйор» Зіновій Легкий (Львів) за роман «Розплата».
  • Диплом та спеціальна відзнака для молодих авторів Дмитро Литвиненко (Київ) за роман «Маятник у формі серця».

Дипломанти:

  • Наталія Смирнова (Кропивницький) за роман «Подаруй мені світло»;
  • Сергій Зінченко (Кривий Ріг) за роман «Сліди на тілі воскресають»;
  • Олександр Басанець (Дніпропетровська обл.) за рукопис історичної повісті «Утрачені скарби»;
  • Степан Орищин (Львів) за роман «Гуртожителі»,
  • Володимир Германов (Київ) за роман «Завтра почалося сьогодні».

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