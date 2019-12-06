У Львові обрали кращу книжку року: результати конкурсу «Крилатий Лев»

У Львові відбулося нагородження призерів четвертого міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року «Крилатий Лев». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усього в конкурсі взяло участь близько сотні письменників. Відбір рукописів обговорювали в декілька етапів. Голосування проходило анонімно. До складу журі цього року увійшли письменники, літературні критики, видавці, зокрема: Юрій Коваль, Василь Стефак, Надія Мориквас, Богдан Смоляк, Богдан Пастух, Олег Фешовець.

Твори авторів, які увійшли до переможної десятки, будуть рекомендовані до опублікування в літературних часописах і збірниках, а найкращі твори молодих письменників – у спеціальних молодіжних числах часопису «Дзвін».

Відтак, журі IV Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий Лев-2019» назвало імена переможців:

Перша премія та спеціальна відзнака видавництва «Астролябія» Віталій Левун (Київ) за повість «Сни увіч проти вербної неділі».

Друга премія та спеціальна відзнака часопису «Дзвін» Олександр Стусенко (Вінницька обл.) за повість «Розчинення в Хармсі».

Третя премія та спеціальна відзнака інтернет-видання «Річ» Володимир Карачинцев (Львів) за рукопис художньо-філософських есеїв «Смисли восьмого дня».

Диплом та спеціальна відзнака «Сеньйор» Зіновій Легкий (Львів) за роман «Розплата».

Диплом та спеціальна відзнака для молодих авторів Дмитро Литвиненко (Київ) за роман «Маятник у формі серця».

Дипломанти: