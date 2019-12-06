Реабілітаційному центру «Сонечко» у Стебнику передадуть спеціалізований автобус для дітей з інвалідністю

Обласному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Сонечко» у м. Стебник Дрогобицького району передадуть транспортний засіб із спеціалізованим обладнанням для перевезення дітей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У межах проєкту регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів отриманих від Європейського Союзу, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації Львівської ОДА отримав перший з спеціалізованих транспортних засобів із спеціалізованим обладнанням для перевезення дітей з інвалідністю.

Автобус забезпечить транспортну доступність дітям з інвалідністю отримати своєчасну та ефективну корекцію їх психофізичного розвитку, зменшення або подолання фізичних, психологічних розладів, навчання основним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов їхньої інтеграції у суспільство.

Фото: ЛОДА