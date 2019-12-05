У ніч на 16 грудня скаути привезуть Вифлеємське Світло в Україну

15 грудня у Кракові Організація Українських Скаутів прийме від польських скаутів Вифлеємське Світло Миру і повезе його в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Українські скаути щороку долучаються до міжнародної естафети «Вифлеємське Світло Миру», започаткований австрійськими скаутами 30 років тому. Впродовж 18 років на запрошення польських скаутів вони приїжджають до Кракова та у святковій атмосфері приймають від них Вифлеємське Світло, яке привозиться до України та розповсюджується по лікарнях, школах, храмах, бібліотеках. Цього року у складі української делегації будуть члени організацій з різних областей України.

Вночі з 15 на 16 грудня скаути привезуть Світло в Україну, і таким чином Світло рознесеться по всій Україні.