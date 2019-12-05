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Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтерів

Соломія Головіна

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Сьогодні, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтерів. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку» (резолюція № A/RES/47/3), закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

Сьогодні людей, які мають право відзначати це свято, зазвичай називають волонтерами. Весь вільний час вони присвячують суспільним справам, беручи участь у всіляких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва, тощо. Досить часто волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у ліквідації наслідків глобальних катастроф та природних катаклізмів чи інших надзвичайних  ситуацій. Також цей день можна вважати святом людей, які допомагають персоналу дитячих будинків, будинків престарілих, лікарень швидкої допомоги, тощо.

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