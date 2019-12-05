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Наступного тижня у Львові запрацює Фабрика святого Миколая

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 13 грудня,  о 16 год. у приміщенні Львівського Палацу Мистецтв в рамках проведення благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» відбудеться урочисте відкриття Фабрики святого Миколая. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«День святого Миколая – свято дітей, що наповнене незабутніми моментами та приємними подарунками. Акція «Миколай про тебе не забуде» прагне, щоб це свято прийшло до всіх дітей. Фабрика святого Миколая – місце, де народжується дух зимових свят, добра та любові. Впродовж 13-18 грудня тут працюватимуть волонтери – Помічники святого Миколая, і готуватимуться до справжньої казки, щоб атмосфера доброчинності Чудотворця прийшла в це свято до кожної дитини, незважаючи на достаток родини чи стан здоров’я», – зазначають організатори заходу.

Цього року близько 450 помічників святого Миколая завітають до більш ніж 2000 дітей з 1300 сімей (багатодітних, малозабезпечених, учасників АТО). Всі помічники добре підготовлені для важливої святкової місії, для цього відвідують спеціальні вишколи.

Крім цього, львів’ян запрошують долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде» та допомогти Чудотворцю принести радість, щастя та усмішки тим, хто цього справді потребує. Фабрика радо прийме іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки та засоби гігієни. Подарунки просимо приносити до 16 грудня на Фабрику Святого Миколая, яка працюватиме в приміщенні Львівського Палацу Мистецтв за адресою вул. Коперника,17 (з 10.00 до 22.00).

Також запрошують долучитися до акції водіїв-помічників святого Миколая, котрі мають змогу допомогти нам з перевезенням волонтерів та подарунків ввечері 18 грудня від Фабрики Святого Миколая до домівок дітей.

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