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На Котляревського реорганізують дорожній рух

Андрій Котенський

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Міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення про зміну організації дорожнього руху на вулиці на Котляревського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Рішення вступить в дію після встановлення відповідних дорожніх знаків.

«Прийнятим рішенням ми змінюємо (розвертаємо в інший бік) рух авто на вул. Котляревського, яка є односторонньою», — повідомив провідний спеціаліст відділу паркування управління транспорту ЛМР Володимир Харчихін.

За його словами, після встановлення відповідних знаків Франківською райадміністрацією авто будуть рухатись у напрямку від вулиці Горбачевського до вулиці Чупринки. Також з вул. Горбачевського водії можуть повертати на вул. Котляревського.

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