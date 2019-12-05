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Молодь Львівщини запрошують у паломницьку подорож до Вроцлава

Ольга Денисяка

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БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ запрошує молодих людей віком 17−34 років взяти участь у паломницькій подорожі до Тезе на Європейську зустріч молоді у Вроцлаві, що у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Величезна кількість паломників приїздить на «Європейську зустріч молоді». Люди в пошуку. І вони щось у Тезе знаходять. Сказати: «знаходять Бога»: буде цілком доцільно. Адже Тезе – це особливий ритм, який запускає новий відлік у духовному житті. І це місце зустрічі для молоді з усього світу, це особлива Різдвяна радість, яку вповні можемо відчути лише спільно. Звичайно, що Бога можна знайти всюди. Але брати, своїм життям дають ту можливість, яку багато хто шукає», – розповіла заступник директора БО «Фундація Духовного Відродження» Олена Карнаух.

Є змога поїхати двома маршрутами. Перший маршрут: Львів-Краків-Вроцлав-Варшава-Львів. Дата: 26.12 – 3.01. Другий маршрут: Львів-Краків-Вроцлав-Гданськ-Варшава-Львів. Дата: 26.12 – 3.01.

Детальна інформація за номером телефону – 067 67 90 207 – Марія, 093 530 75 96 – Юрій. Електронна пошта: taize.foundation@gmail.com Реєстрація за посиланням.

Довідково:

Щорічні Європейські зустрічі, які організовують брати екуменічної спільноти Тезе є частиною «паломництва довіри на землі», яке спільнота Тезе веде вже більше сорока років. Молоді люди, які беруть участь у цих зустрічах, збираються разом, щоб бути частиною місцевої Церкви протягом кількох днів, а також обговорити такі теми, як розуміння між народами, мир, питання віри та соціальної відповідальності. Одна з цілей зустрічей Тезе полягає в тому, щоб дати можливість молодим людям відчути Церкву як місце дружби, гостинності та спілкування.

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