У Львові на ETNO Fashion Show збиратимуть кошти на реабілітаційний центр для поранених воїнів

16 грудня у Львові, в нічному клубі «Малевич», відбудеться благодійний вечір ETNO Fashion Show за участю українських дизайнерів. Зібрані від продажу квитків кошти будуть скеровані на закупівлю обладнання для реабілітаційного центру для українських воїнів, які постраждали під час російсько-української війни. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Зокрема, свою колекцію покаже відома дизайнерка Олена Даць – під супровід етногурту «Курбаси». Родзинкою вечора буде концерт гурту «Цвіт Кульбаби».

ETNO Fashion Show – благодійний захід, який організовано спільно із Rotary Club Lviv International. Зібрані від продажу квитків кошти будуть скеровані на закупівлю обладнання для реабілітаційного центру для українських воїнів, які постраждали під час російсько-української війни.

Такий реабілітаційний центр буде працювати за аналогом американського реабілітаційного центру Next Step. В Україні завдяки Фонду Revived Soldiers Ukraine, який функціонує у США, від літа цього року уже діє перший такий центр – в місті Ірпені, що під Києвом. А тепер Rotary Club Lviv International спільно з Українською Греко-Католицькою Церквою та реабілітаційним центром Next Step Ukraine (м. Ірпінь) працюють над тим, аби уже в квітні 2020 року відкрити такий центр у Львові.

Кожен небайдужий може долучитися до доброї справи – відвідати ETNO Fashion Show і зробити свій внесок у такий потрібний Україні та українським захисникам проект реалізації ще одного реабілітаційного центру Next Step.

Благодійний захід відбудеться 16 грудня о 19:00 год. у львівському клубі «Малевич».Вартість квитків – 300 і 400 грн.

Квитки можна придбати на місці події або за посиланням.