Кращі практики місцевого самоврядування-2019: Львівщина здобула три нагороди

Уже шостий рік поспіль Мінрегіон разом із окремою програмою Ради Європи щодо децентралізації проводить Всеукраїнський конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування». Цьогоріч зі 136 практик органів місцевого самоврядування конкурсна комісія обрала 30 переможців, троє із них – представники Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Такий конкурс започаткували у 2014 році, коли в Україні стартувала реформа місцевого самоврядування. Його ідея полягає у тому, аби кращі проєкти та практики, реалізовані у громадах, поширювати на територію всієї держави.

«Суперництво в конкурсі здійснювалося за трьома темами. Перша – практики, засновані на рішеннях місцевих рад, що стосуються соціально-економічного розвитку. Друга і найпопулярніша за кількістю заявок – розвиток, заснований на особливостях громади. Третя – залучення молоді до місцевого економічного розвитку», – йдеться у повідомленні.

Цього року на конкурс громади подали 136 власних проєктів. З-поміж них комісія визначила 30 переможців. До списку «щасливчиків» потрапили й три представники Львівщини: Львівська обласна рада, Сокальська райрада та Зимноводівська сільрада.

Львівська обласна рада перемогла у номінації «Розвиток, заснований на особливостях регіонів та громад». Диплом І ступеня рада отримала за реалізацію Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад (у співпраці з Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»).

Зимноводівська сільська рада (центр Зимноводівської ОТГ, Пустомитівський район) нагороду здобула у номінації «Сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад». Диплом ІІІ ступеня сільраді вручили за проведення щорічного фестивалю «Гомін Лемківщини».

Сокальська районна рада виграла у номінації «Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів місцевого бюджету». Перемогу райрада здобула за впровадження проєкту «Електронний інвестиційний сервіс – інструмент підвищення інвестиційної привабливості регіону».

Водночас у Мінрегіоні додають: цьогорічний конкурс вдало продемонстрував те, що громади вміють залучати інвестиції, створювати нові робочі місця, наповнювати бюджет, а отже –забезпечувати сталий розвиток своїх територій.

Із повним переліком переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування-2019» можна ознайомитись тут.

Додамо, цей всеукраїнський конкурс проводить Мінрегіон спільно з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».