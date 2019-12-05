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Якої погоди чекати на Львівщині 6 грудня?

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 6 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням без опадів, а також ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 2-7 градусів морозу, в горах – до 10 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 1-6 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/c.

Хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

«6 грудня погоду на Львівщині визначатиме південна частина циклонічної депресії над Скандинавією. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зменшиться», – додають синоптики.

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