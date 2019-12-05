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До чиновників Львівобллісу прийшли з обшуками

Вероніка Рой

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Нещодавно оперативники провели обшуки у чиновників Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за трьома адресами, зокрема, в містах Львів, Стрий та Славське. Їх підозрюють у незаконній рубці лісу на експорт. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

 

Обшукипроводилися за підтримки бійців спецпідрозділу «Дозор» на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Розслідування проводиться стосовно можливих неправомірних дій службових осіб Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, які за попередньою змовою із лісогосподарськими підприємствами Львівської області здійснювали вирубку деревини на експорт.

Під час обшуків вилучено службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України. Тривають заходи досудового розслідування.

Фото та відео: Держприкордонслужба

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