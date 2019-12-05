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Для посипання вулиць Львова нині використали 27 кубічних метрів піскосуміші

Соломія Головіна

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У Львові вночі та зранку працювало 11 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць використано 27 м3 піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Станом на 7:00 год. ранку у місті працювало 11 одиниць снігоприбиральної техніки. Зокрема: У Галицькому районі працював 1 піскорозкидувач і 1 навантажувач. Для посипання вулиць використано 3 м3 піскосуміші. У Франківському районі працював 1 піскорозкидувач. Для посипання вулиць використано 3 м3 піскосуміші. У Залізничному районі працював 1 піскорозкидувач і 1 навантажувач. У Шевченківському районі працювало 2 піскорозкидувачі, 1 навантажувач. Для посипання вулиць використано 2 м3 піскосуміші. У Личаківському районі працювало 2 піскорозкидувачі. Для посипання вулиць використано 13 м3 піскосуміші. У Сихівському районі працював 1 піскорозкидувач. Для посипання вулиць використано 6 м3 піскосуміші. Загалом у Львові до прибирання міста взимку готово 140 одиниць снігоочисної та іншої комунальної техніки. Мерія просить мешканців бути обережними та про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» для оперативного реагування комунальних служб.

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