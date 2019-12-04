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Зустрічаймо зиму в Львівській національній опері: репертуар на перший тиждень грудня

Соломія Головіна

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У перший тиждень зими Львівська національна опера презентує своїм шанувальникам казковий балет «Лускунчик» П. Чайковського, який у театрі є невід’ємною частиною різдвяно-новорічних свят. Також у програмі – концерт «Lemberg Art Orchestra» із аріями та відомими мелодіями кінофільмів, містична драма «Саломеа», а також подвійна вистава «Директор театру» / «Ключ на бруківці». Кожен знайде щось на свій смак, тож ласкаво просимо завітати у Львівську оперу! Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

СЕРЕДА, 4 Грудня – містична драма «Саломеа» (Дзеркальна зала)

«Саломеа» – містична драма за поетичним сценарієм української поетеси Наталії Давидовської. Вона присвячена Соломії Крушельницькій – видатній українській оперній співачці кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка чарувала своїм голосом слухачів найбільших театрів світу – від Львова аж до Буенос-Айресу.

У виставі тісно переплетені поезія, музика, танець – вони стають втіленням емоцій, думок співачки, її важких переживань, які часто контрастували в її душі з успішними, тріумфальними виступами.
Дійові особи та виконавці:
Соломія Крушельницька (Постать) – Галина Риба
Соломія Крушельницька (Голос) – Любов Качала, заслужена артистка України / Людмила Осташ, лауреат міжнародних конкурсів
Час – Василь Когут / Павло Тур
Балет – Альбіна Якіменко, лауреат премії ім.В.Писарєва

Режисер – Галина Воловецька, заслужений діяч мистецтв України.

Початок о 19:00, квитки на містичну драму «Саломеа».

ЧЕТВЕР, 6 Грудня – концерт «Lemberg Art Orchestra»

Програма колективу молодих музикантів «Lemberg Art Orchestra» – це справжній подарунок для любителів популярної класики. Улюблені арії, відомі мелодії із кінофільмів, яскраві мелодії: у програмі концерту – твори А. Вівальді, Й. Штрауса, Й. Брамса, Ж. Оффенбаха, К. Дебюссі, Е. Елгара, А. Кос-Анатольського, А. П’яццоли та Дж. Вільямса.

Початок о 19:00, квитки на концерт «Lemberg Art Orchestra».

СУБОТА, 7 Грудня – фортепіанний речиталь Станіслава Христенка (Дзеркальна зала)

У Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться концерт-презентація нового роялю Steinway & Sons, придбаного для виконання концертів камерної музики у цьому залі. Презентуватиме новий інструмент відомий український піаніст, артист компанії Steinway & Sons – Станіслав Христенко.

На концерті у виконанні піаніста прозвучать одні із найпопулярніших, віртуозних фортепіанних композицій світової класики – Фантазія Р. Шумана, Угорська рапсодія №2 Ф. Ліста та Чотири балади Ф. Шопена.

Початок о 15:00, квитки на фортепіанний речиталь Станіслава Христенка.

СУБОТА, 7 грудня – опера «Ріголетто» Д. Верді

Одна з найбільш відомих опер Д. Верді написана за мотивами п’єси В. Гюго «Король забавляється».

В основі драми були реальні діючі герої, тільки перенесені в оригінальні сюжетні колізії. Ця опера показує справжню і чисту любов, яка змушує молоду дівчину пожертвувати собою заради коханого. Також є зрада, запроданство, найманий вбивця, містика і глибока біль батька, який втратив свою єдину доньку, але вимушений залишатися в своїй масці блазня.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Ріголетто».

НЕДІЛЯ, 8 Грудня – балет «Лускунчик» П. Чайковського

Історія про те, як дерев’яна лялька виявилася зачарованим принцом, який за допомогою доброї і самовідданої дівчинки Марі переміг злого Мишачого короля, – не просто красива казка. Це схвильована розповідь про той швидкоплинний час, коли на зміну безтурботному дитинству приходять світлий смуток юності, мрії про кохання і гармонію.

Початок о 12:00, квитки на балет «Лускунчик».

НЕДІЛЯ, 8 Грудня – вистава «Директор театру» / «Ключ на бруківці»

Вистава складається з двох одноактних музичних комедій, – «Директор театру» В. А. Моцарта та «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж. Оффенбаха.

Так, зингшпіль «Директор театру» В.А. Моцарта – це віртуозні арії на межі вокальних трюків у поєднанні із розмовними діалогами. У зингшпілі не тільки співають, а й розмовляють (діалоги виконуватимуться українською мовою), тому перипетії сюжету будуть зрозумілі глядачеві. Власне цей твір привідкриває завісу того, що коїться в театрі: його інтриги, чутки та скандали. У основі сюжету – історія про імпресаріо-директора театру Франка, який влаштовує кастинг у свою нову трупу. Кожна співачка хоче бути примадонною, а співак – прем’єром, і для досягнення цієї мети і отримання високого гонорару, вони готові на все.

Далі в історію про театральне закулісся майстерно «вплели» сюжет оперети «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж.Оффенбаха. Місточком, який об’єднує два твори у одній виставі, є кастинг у театрі, в якому власне бере участь головний герой оперети Ж. Оффенбаха «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» – гульвіса-композитор Флорестан. Флорестан приходить на кастинг, який проводить директор Франк у першій історії. Він пропонує до постановки свій твір про любовний трикутник, героєм якого є, зокрема, і він сам. Флорестан вигадує анекдотичну історію про пригоди молодого гульвіси, що, рятуючись втечею від розлюченого чоловіка своєї коханки, потрапляє в спальню Сюзанни, яка щойно вийшла заміж і чекає на прихід свого нареченого.

Початок о 18:00, квитки на виставу «Директор театру» / «Ключ на бруківці».

Фото: Львівська опера

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