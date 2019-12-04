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Віртуоз Божик у супроводі рок-оркестру запрошує на енергетично-музичне шоу

Андрій Котенський

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Скрипаль-віртуоз Олександр Божик запрошує до Львівської опери на неймовірно-енергетичне музичне шоу, у супроводі потужного рок-оркестру, яке було занесено до «Книги Рекордів України». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом Олександром Божиком у супроводі потужного рок-оркестру охопить увесь спектр ваших емоцій! Світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів – усе це органічно поєдналося в неймовірно-енергетичному музичному шоу, яке було занесено до «Книги Рекордів України».

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Квиток на концерт Олександра Божика у супроводі великого рок-оркестру – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших створять неймовірний настрій на увесь наступний рік!

Лише два концерти на сцені Львівської Опери Не пропустіть, буде гаряче!

Квитки на шоу 3 січня 2020 року можна придбати тут: Gastroli.

Квитки на концерт 3 січня об 20.00 тут: Gastroli.ua.

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