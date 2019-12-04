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У Львові водій «Форда» збив шестирічну дівчинку

Ольга Денисяка

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Вчора, 3 грудня, близько 8:30 год. на вулиці Окуневського водій автомобіля «Форд» збив шестирічну дівчинку, яка вийшла на проїзну частину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля був 28-річний львів’янин. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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