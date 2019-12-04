У Львові водій «Форда» збив шестирічну дівчинку

Вчора, 3 грудня, близько 8:30 год. на вулиці Окуневського водій автомобіля «Форд» збив шестирічну дівчинку, яка вийшла на проїзну частину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля був 28-річний львів’янин. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.