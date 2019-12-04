У Брюховичах відновили криївку воїнів УПА

У неділю, 8 грудня, о 14:00, на вул. Крукова Гора у смт. Брюховичі відбудеться відкриття та освячення відновленої криївки воїнів УПА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Брюховицької селищної ради.

У 40-х роках у Брюховичах знаходилася упівська криївка. У 1946 році органами НКВС було проведено облаву криївки, внаслідок чого загинули троє упівців – мешканці Брюхович та с. Гряда і с. Мервичі (Жовківський район).

Відновлення криївки – проєкт-переможець Конкурсу місцевих ініціатив Львівської обласної ради 2019 р. За правилами Конкурсу, проєкт реалізований на умовах співфінансування Брюховицькою селищною радою та Львівською обласною радою, та мешканцями селища.

Відкриття відбудеться у неділю, 8 грудня, о 14:00 год. на вулиці Крукова Гора, смт. Брюховичі – координати 49.921913, 23.973163 (організатори радять залишити авто на перетині вулиць Січових Стрільців-Крукова гора-Під Горою та піднятись на гору 50 м, де почнуться сходи).

Фото: Брюховицька селищна рада