ОСТАННІ НОВИНИ

У Брюховичах відновили криївку воїнів УПА

Ольга Денисяка

|

У неділю, 8 грудня, о 14:00, на вул. Крукова Гора у смт. Брюховичі відбудеться відкриття та освячення відновленої криївки воїнів УПА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Брюховицької селищної ради.

 

У 40-х роках у Брюховичах знаходилася упівська криївка. У 1946  році органами НКВС було проведено облаву криївки, внаслідок чого загинули троє упівців – мешканці Брюхович та с. Гряда і с. Мервичі (Жовківський район).

Відновлення криївки – проєкт-переможець Конкурсу місцевих ініціатив Львівської обласної ради 2019 р. За правилами Конкурсу, проєкт реалізований на умовах співфінансування Брюховицькою селищною радою та Львівською обласною радою, та мешканцями селища.

Відкриття відбудеться у неділю, 8 грудня, о 14:00 год. на вулиці Крукова Гора, смт. Брюховичі – координати 49.921913, 23.973163 (організатори радять залишити авто на перетині вулиць Січових Стрільців-Крукова гора-Під Горою та піднятись на гору 50 м, де почнуться сходи).

Фото: Брюховицька селищна рада

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...