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Школярка зі Львова перемогла у Міжнародному конкурсі наукових проєктів у Мексиці

Ольга Денисяка

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Учениця 11 класу НВК «Школа-садок «Софія» Яна Шкраба здобула перше місце на Міжнародному конкурсі наукових проєктів у Мексиці «ExpoScience Mexico 2019».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У «ExpoScience Mexico 2019» брали участь декілька латиноамериканських країн, а також Україна. У перший день захисту науково-дослідницьких робіт було виділено чотири години, щоб доступно і зрозуміло розказати про власне дослідження. В другий день  – 2 години. Перемогу львів’янці вдалося здобути за дослідження про неологізми в іспанській мові.

Фото: ЛМР

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