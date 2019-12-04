Школярка зі Львова перемогла у Міжнародному конкурсі наукових проєктів у Мексиці

Учениця 11 класу НВК «Школа-садок «Софія» Яна Шкраба здобула перше місце на Міжнародному конкурсі наукових проєктів у Мексиці «ExpoScience Mexico 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У «ExpoScience Mexico 2019» брали участь декілька латиноамериканських країн, а також Україна. У перший день захисту науково-дослідницьких робіт було виділено чотири години, щоб доступно і зрозуміло розказати про власне дослідження. В другий день – 2 години. Перемогу львів’янці вдалося здобути за дослідження про неологізми в іспанській мові.

Фото: ЛМР