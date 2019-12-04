Реформування Мінкульту: уряд створив сім нових установ

Сьогодні, 4 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову про створення семи нових центральних органів виконавчої влади у сферах культури, молоді та спорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мінкульту.

Своєю постановою уряд створив такі сім установ:

Державне агентство України з питань мистецтв

Державне агентство України з питань мистецької освіти

Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України

Державне агентство спорту України

Державне агентство розвитку туризму України

Державну інспекцію культурної спадщини України

Державну службу охорони культурної спадщини України.

Всі ці центральні органи виконавчої влади створюють в межах граничної чисельності та бюджету Міністерства культури, молоді та спорту України. Тому їхня робота не призведе до збільшення навантаження на бюджет.

Рішення про створення вищезгаданих установ прийняли у межах продовження реформи державного управління, зокрема щодо розмежування функцій формування-стратегування і реалізації політик.

Зазначимо, що до складу Мінкульту входять три міністерства. Нещодавно проведений аудит показав, що понад 70% їхніх працівників займаються різною операційною роботою. Натомість реформований Мінкульт, який повноцінно запрацює за новою моделлю з січня 2020 року, сконцентрується виключно на формуванні політик та правил галузі, повністю передавши реалізацію політик профільним державним агентствам. Водночас кількість працівників Мінкульту зменшиться.

«Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський неодноразово зазначав, що Міністерство буде займатись формуванням політик, а профільні інституції (агентства, фонди, інспекції, служби) – їхнім втіленням. Наразі в сфері управління Міністерства культури, молоді та спорту вже є низка інституцій, які ефективно займаються реалізацією політик міністерства: Держкіно, Український інститут книги, Український інститут національної пам’яті, Український культурний фонд та інші», – йдеться у повідомленнні.