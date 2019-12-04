Прокуратура Львівщини прийде «в гості» у поліцію з позаплановою перевіркою

Прокурорка Львівщини Ірина Діденко ініціює позапланову перевірку у поліції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як зазначається, така перевірка стосуватиметься вивчення стану додержання вимог статті 214 КПК України в частині своєчасності внесення відомостей до ЄРДР, повноти і правильності кваліфікації кримінальних правопорушень за заявами та повідомленнями громадян, матеріалами правоохоронних органів.

При цьому у повідомленні зауважують, що відповідно до наказу Генпрокуратури №51 від 28 березня 2019 року керівники прокуратур усіх рівнів, структурних підрозділів прокуратур усіх рівнів, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків та у межах повноважень, передбачених КПК України, не рідше одного разу на місяць забезпечують проведення вивчення стану додержання органами прокуратури та іншими правоохоронними органами (крім НАБУ) вимог цієї статті.Однак, як наголошують у прокуратурі Львівщини, зараз таку перевірку у поліції розпочнуть позапланово.

«Передовсім зазначу, що нова система оцінки роботи правоохоронців, зокрема, поліції має орієнтуватися на Закон та права людей, а не на відомчу статистику», – наголошує Ірина Діденко.

Нагадаємо, раніше на «Варті 1» у Facebook опублікували звукозапис, де начебто керівник слідства Наталія Харченко дає вказівки щодо невнесення відомостей в ЄРДР.