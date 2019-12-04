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На Львівщині четверо людей отруїлися чадним газом

Вероніка Рой

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На Львівщині через отруєння чадним газом четверо людей потрапили до лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, 3 грудня близько 17:30 год., у с. Вовчатичі Жидачівського району, у приватному будинку по вул. І.Франка, отруївся чадним газом, 80-річний власник будинку. Його  у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Ходорівську міську лікарню.

Також 4 грудня близько 03:30 год., у с. Лапаївка Пустомитівського району, в квартирі будинку по вул. Геофізиків, отруїлися чадним газом твоє осіб. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

Обставини усіх подій встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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