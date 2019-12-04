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Як у Львові відзначатимуть День Збройних Сил України. Програма заходів

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 6 грудня, відзначатимуть День Збройних Сил України. У цей у Львові запланована низка заходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема, о 8:30 год. проведуть ритуал вшанування загиблих випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Алеї Слави військового навчального закладу.

О 9:30 год. відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, а також молитва за Героїв України. О 9:50 год. – покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Проведення чину екуменічної панахиди.

У Гарнізонному храмі Петра і Павла (вул. Театральна, 11) об 11:00 год. проведуть Святкову літургію.

А в 12:15 год.  на площі перед Гарнізонним храмом Петра і Павла виступить військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

 

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