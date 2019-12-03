У «Краковці» в українця вилучили сигарет на мільйон гривень та BMW X5

У пункті пропуску «Краковець» українець на BMW X5 намагався вивезти в Польщу майже 10 тисяч пачок сигарет без акцизної марки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

Працівники податкової міліції проводили операції «Акциз-2019» та «Рубіж» і встановили, що українець перевозить через кордон незаконно виготовлені цигарки автомобілем «BMW X5». Згодом його затримали у пункті пропуску «Краковець», коли він їхав до Польщі.

«За результатами проведеного огляду описано та вилучено автомобіль марки BMW X5 та тютюнові вироби різних торгових марок: «LD», «NZ», «Marshal», «Portal», на яких відсутні марки акцизного податку в загальній кількості 9980 пачок», – йдеться в повідомиленні.

Всього вилучили товарів орієнтовною вартістю 1 мільйон гривень.

За вищевказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України).

Фото: ДФС