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У «Краковці» в українця вилучили сигарет на мільйон гривень та BMW X5

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Краковець» українець на BMW X5 намагався вивезти в Польщу майже 10 тисяч пачок сигарет без акцизної марки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

 

Працівники податкової міліції проводили операції «Акциз-2019» та «Рубіж» і встановили, що українець перевозить через кордон незаконно виготовлені цигарки автомобілем «BMW X5».  Згодом його затримали у пункті пропуску «Краковець», коли він їхав до Польщі.

«За результатами проведеного огляду описано та вилучено автомобіль марки BMW X5 та тютюнові вироби різних торгових марок: «LD», «NZ», «Marshal», «Portal», на яких відсутні марки акцизного податку в загальній кількості 9980 пачок», – йдеться в повідомиленні.

Всього вилучили товарів орієнтовною вартістю 1 мільйон гривень.

За вищевказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України).

Фото: ДФС

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