Три храми Львова завтра відзначатимуть престольний празник. Розклад богослужінь

Завтра, 4 грудня, християни східного обряду святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. В цей день три парафії Львова відзначають престольний празник. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Розклад Богослужінь у храмах Львова

Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці, УГКЦ (вул. Чукаріна, 5).

11.00 год. -Божественна Літургія.

Опісля відбудеться освячення води та окроплення святою водою вірних.

Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці, ПЦУ (вул. Курортна, 6; смт. Брюховичі).

09.00 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних

10.00 год. — зустріч Владики Димитрія

10.15 год. — Божественна Архиєрейська Літургія. Богослужіння очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій.

Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Запорізька).

11.00 год. — освячення води та окроплення святою водою вірних.

12.00 год. — Божественна Літургія.

Довідка

Празник Введення дає можливість дізнатися про дитяче та дівоче життя Пречистої, розповідає про її батьків, виховання у святині, яке дало можливість підготуватися Діві Марії до найвищої гідности: бути Матір’ю Божого Сина.