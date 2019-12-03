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Про правду і брехню радянської дійсності розкажуть у Львівському музеї історії релігії

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5 грудня, у четвер, о 16:00 годині у Львівському музеї історії релігії презентують виставку «Battle of memories: міфи та реалії радянської доби». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Через побут, засоби пропаганди, артефакти брежнєвського часу (60–80-ті роки XX століття) організатори намагились показати реалії радянської доби, допомогти сформувати правдиве відображення минулого у людській свідомості, спонукати до критичного мислення.

Виставковий проєкт побудований на основі колекції раритетів радянської доби, яку зібрали науковці Музею історії міста Кам’янського, де народився Леонід Брежнєв, у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті і за підтримки Українського культурного фонду.

В експозиції представлять твори з колекції дарунків Леоніду Брежнєву: картини, плакати, портрети; предмети декоративно-прикладного мистецтва: килими, панно, аплікації, декоративні сундук, вазу із зображенням вождя. Деякі сувеніри перебували на робочому столі Л. Брежнєва і використовувалися за прямим призначенням. Серед них – попільничка у вигляді Венери, яка виходить із морської піни – робота відомого європейського майстра Бурга Шталера, стакан для олівців з підставкою від міністра внутрішніх справ СРСР Миколи Щолокова.

Цікавими є звичайні ужиткові речі: телевізор «Рекорд-12», транзисторний радіоприймач «Росія-301», ваги магазинні, дошка оцинкована для прання білизни, м’ясорубка, праски побутові, пляшка і бідончик для молока. Реалії радянського побуту з примітивним посудом демонструють тарілки з написом «Общепит», емальовані кружка і каструля, алюмінієві і мельхіорові ложка і виделка.

Виставлять радянську символіку: прапор жовтенятського загону, вимпел піонерської організації для горна, пілотку й піонерський барабан, значки жовтенятські, піонерські, комсомольські СРСР.

Відвідувачам покажуть костюм (фуфайка, штани, шапка) і скрипку політв’язня, вояка УПА Петра Войтюка, форму офіцера радянської армії, загиблого в Афганістані Олександра Стовби, збірку його поезій, блокнот, кулькову ручку-гвинтівку.

Виствку можна переглянути впродовж місяця.

Фото: організатори

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