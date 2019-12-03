Поліція розшукує горе-водія, який на Зеленій збив пішохода і втік

В понеділок вночі, 2 грудня, на вул. Зеленій, 407 невідомий водій збив 45-річного пішохода втік з місця аварії. Правоохоронці просять допомогти встановити винуватця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували поліцейські, орієнтовно о 01:10 год. на вул. Зеленій, 407 невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода – 45-річного мешканця Перемишлянського району. Після цього він втік із місця події.

Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, його доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події та особу водія-втікача, просять зголоситись на оперативну лінію 102.