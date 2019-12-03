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МЗС вручило послу Угорщини ноту протесту за слова про автономію Закарпаття

Наталя Дуляба

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В понеділок, 2 грудня, до МЗС запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вказали на неприйнятність його заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Через такі заяви МЗС вручило послу Угорщини ноту протесту.

«У ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України “Про освіту” не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією», – наголошують у МЗС.

Зазначимо, що наприкінці листопада в інтерв’ю Іштван Ійдярто заявив: «Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців – 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім “не наші”, вони прословацькі, проугорські? Закарпаття – завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було».

Також він додав: «І дотримання прав меншин, і автономії в складі держави – це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні».

Ійдярто водночас зауважив, що Будапешт продовжить блокувати діяльність Комісії Україна – НАТО через нібито порушення Україною прав угорської меншини.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України також висловлювало протест у зв’язку із закликами до автономії угорських спільнот Карпатського регіону, які були в оприлюдненому 15 листопада Комюніке XVIII-го засідання Угорської постійної ради.

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