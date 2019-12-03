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Львів’янка забила найкращий гол 2019 року в Україні

Вероніка Рой

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Учора, 2 грудня, відбулась церемонія нагородження «Футбольні зірки-2019». Українська асоціація футболу визначила кращих тренерів, гравців та арбітрів року, що завершується. У номінації «Кращий гол 2019 року» перемогла львів’янка Надія Іванченко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Претендентами на звання автора найкращого гола стали Сергій Сидорчук, Надія Іванченко і Георгій Цітаїшвілі. У результаті кращим голом 2019 року визнали взяття воріт від футболістки збірної України U-17 Надії Іванченко. Йдеться про гол, який спортсменка забила у кваліфікації Євро-2020 у своїй категорії проти Сербії.

Зазначимо, що Надія Іванченко є вихованкою львівського футболу.

Додамо, що нагороду також отримав Назар Янчишин – гравець ФК «Динамо» м. Київ, вихованець Яворівського футболу. Хлопець став володарем Золотого м’яча ДЮФЛУ сезону 2019 року як найкращий гравець атаки серед гравців віком 2005 року народження.

Фото: ЛОДА

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