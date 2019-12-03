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Львів’ян просять допомогти новим мешканцям «Домівки врятованих тварин», яких забрали із цирку

Вероніка Рой

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Львівський притулок «Домівка врятованих тварин», який знаходиться у парку «Знесіння», потребує фінансової допомоги. Кошти необхідні на харчі для тварин, яких волонтери врятували із цирку. Про це у Facebook інформує зоозахисник Орест Залипський.

 

«Що ж ми привезли тварин з цирку, і привезли поні. Серед них – двоє єнотів, двоє дикобразів, двоє носух, двоє поні. Загальна сума їхнього життя, 1 200 доларів та 20000 грн. А також поні, на якого нам вдалось назбирати 7000 грн. Так і про наступне, 700 доларів ми назбирали, шляхом допомоги львів’ян, 600 доларів для порятунку нам пожертвував міський голова А. Садовий. Як потім виявилось, у цирку є ще двоє міні-поні, яких теж хотіли позбутися. І тут сталась халепа, що тварин врятувати потрібно, а грошей, на жаль, немає. Ми знайшли людину, яка була готова допомогти нам з їхнім порятунком. Але в останній момент, саме дві години до зустрічі, людина нам відмовляє… І ми знову залазимо в борги», – написав Орест Залипський.

Наразі у «Домівці врятованих тварин» немає достатньої кількості грошей, аби купити корми для тварин. Саме тому львів’ян просять допомогти підопічним притулку  харчами чи фінансово. Номер банківської картки: 4188 3701 34 02 3145 (Orest Zalypskyi).

Нагадаємо, у Львові з 2016 року заборонили функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків. А нещодавно мерія вирішила створити у парку «Знесіння» Центр реабілітації тварин.

Фото: Орест Залипський

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