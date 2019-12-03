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Контракт на транзит нафти між Україною та РФ продовжили на 10 років

Ольга Денисяка

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АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» продовжили дію договору про надання послуг з транспортування нафти територією України на 10 років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє пресслужба «Укртранснафти» на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Документ підписали генеральний директор АТ «Укртранснафта» Микола Гавриленко та віцепрезидент ПАТ «Транснефть» Сергій Андронов.

Підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ «Укртранснафта» – НАК «Нафтогаз України» від 27 листопада 2019 року.

«Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні. При цьому базові принципи співробітництва між АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів», – йдеться в повідомленні.

Також додали, що укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі.

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