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IKEA перенесла відкриття першого магазину в Україні

Вероніка Рой

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Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, оновила план виходу на український ринок, вирішивши спочатку запустити електронну комерцію. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили у компанії IKEA у відповідь на запит.

 

«Для того щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами, доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску – весна 2020 року», – йдеться у відповіді компанії на запит.

При цьому в ній підтвердили намір відкрити фізичний магазин у Києві.

«IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин у Києві якомога швидше після запуску електронної комерції», – зазначили в компанії.

У вересні 2018 року компанія IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у форматі city store в 2019 році. Об’єкт мав відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше ритейлер заявив, що в зв’язку із затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Влітку-2019 IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві (майже 100 працівників). Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року.

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