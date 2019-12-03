Гаражі на Зеленій перебудують у логістичний комплекс

ТзОВ «Львівська транспортна компанія» розбудує існуючі гаражі на дев’ять боксів на вул. Зеленій, 301 під логістичний комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 3 грудня, видав виконавчий комітет міської ради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Львівська транспортна компанія» отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з розширенням існуючого гаража електротранспорту на дев’ять боксів на вул. Зеленій, 301 під логістичний комплекс. При цьому фірмі дозволили змінити функціональне призначення приміщень.

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Логістичний комплекс складатиметься зі складської будівлі та 8-поверхового офісу.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,14 га, цільове призначення якої – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Ділянка також знаходиться у зоні В-4 – зоні підприємств ІV класу шкідливості відповідно зо зонінгу Сихівського району.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 32,7%, а також встановив, що висота складів не повинна перевищувати 12,8 м, а офісів – 29 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівська транспортна компанія» існує з березня 2018 року. Її засновницею є мешканка Сокальщини Наталія Бойчук.

Підприємство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Розмір його статутного капіталу становить трохи більше 1 млн грн.