Частина Франківського району залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 3 грудня, призупинено водопостачання до кількох вулиць у Франківському районі через ремонт на вулиці Молдавській, 39. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Зокрема, до 17:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:
- вул. Молдавська,
- вул. Граб’янки,
- вул. Сонячна,
- вул. Холодноярська,
- вул. Кобилиці,
- вул. Музики,
- вул. Перфецького,
- вул. Бойчука,
- вул. Айвазовського,
- вул. Боткіна,
- вул. Кобринської та прилеглі до них вулиці.
Ольга Денисяка