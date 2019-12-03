Частина Франківського району залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 3 грудня, призупинено водопостачання до кількох вулиць у Франківському районі через ремонт на вулиці Молдавській, 39. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, до 17:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць: