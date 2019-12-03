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Частина Франківського району залишилась без води. Перелік вулиць

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 3 грудня, призупинено водопостачання до кількох вулиць у Франківському районі через ремонт на вулиці Молдавській, 39. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, до 17:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

  • вул. Молдавська,
  • вул. Граб’янки,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Холодноярська,
  • вул. Кобилиці,
  • вул. Музики,
  • вул. Перфецького,
  • вул. Бойчука,
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Боткіна,
  • вул. Кобринської та прилеглі до них вулиці.

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