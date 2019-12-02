Військовими, що підірвались на Донбасі, виявились бійці спецпідрозділу СБУ

У неділю, 1 грудня, в зоні Операції об’єднаних сил на невідомих вибухових пристроях підірвались два українські військові. Загиблими виявились бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

37-річний Денис Волочаєв та 38-річний Дмитро Каплунов, підполковники спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ, загинули 1 грудня під час виконання бойового завдання на Донбасі.

«Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби безпеки, для країни, для нації. Щирі співчуття родинам загиблих героїв», – зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Відомо, що внаслідок вибухів воїни отримали поранення, які були несумісні з життям. Вони загинули місці підриву.

Детальнішої інформації про Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова наразі немає, втім обидва чоловіки у грудні мали б відзначати уродини. Дмитро Каплунов до свого 39-річчя не дожив кілька днів.

Вічна пам’ять Героям!