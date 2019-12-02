У обмінниках Львова дешевшає євро

Національний банк за вихідні підсилив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 02 грудня американська втратила 1 копійку і встановлена на позначці 23,97 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів на 8 копійок і встановлений на рівні 26.32 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також втратили позиції. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.88 грн (-2 коп.), а купують по 24.11 грн (-1 коп.).Натомість євро в середньому купують по 26.10 (-20 коп), та продають по 26.50 грн (-5 коп.).

Злотий по 6.00 – 6.13 грн відповідно.