Львівські черлідерки стали призерками Кубку України

15-й ювілейний Кубок України-2019 з черлідингу, який відбувся у Запоріжжі, зібрав біля 2 тисяч грацій з усієї України. Серед учасниць були майстри спорту України міжнародного класу, 57 майстрів спорту України, понад 70 кандидатів у майстри спорту України та інші. Попри таку шалену конкуренцію черлідерки LVIV ANGELS привезли додому багато нагород. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Львівські спортсменки змагалися у двох стилях (джаз та фрістайл) у соло, дуетах, квартетах і командах у чотирьох вікових категоріях (5−8 років, 8−12 років, юніори та дорослі).

2 золота, 4 срібла та 2 бронзи – такий врожай зібрали янголи у соло. У змаганнях дуетів вибороли золоту та бронзову медалі. Серед квартетів львівські посіли три перших, одне друге та два третіх місця.

У командній боротьбі двічі здобули Кубок України, виборовши перші місця. А також тричі ставали віцечемпіонками та завоювали одну командну бронзу.

Варто виокремити медальні здобутки юніорської команди LVIV ANGELS – ФСТ «Динамо», КДЮСШ «Здоров’я», на рахунку якої «золото» у джазі та «срібло» у фрістайлі. Дівчатам саме цієї команди невдовзі належить поборотися за місця у збірній України на юніорський чемпіонат Європи, про що повідомив на нагородженні Президент Всеукраїнської федерації черлідингу Юрій Крикун.

Фото: організатори