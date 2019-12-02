Львів’янка здобула «бронзу» на етапі Прем’єр-ліги з карате в Іспанії

Львів’янка Галина Мельник стала бронзовою призеркою етапу Прем’єр-ліги з карате в Мадриді і покращила свої шанси здобути олімпійську ліцензію. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету у Львівській області.

Як повідомляється, 1 грудня у Мадриді (Іспанія) відбулися фінали на заключному етапі Karate1 Premier League. За бронозові медалі боролися двоє львівських каратисток Галина Мельник і Діана Шостак Обидві вони зустрічалися з суперницями із Канади.

У жіночому куміте до 68 кг 25-річна Галина Мельник з рахунком 3:0 (результативний удар ногою в голову) перемогла Меліссу Братіч. Галина зараз №14 в олімпійському рейтингу в категорії понад 61 кг і після цього успіху точно підніметься вище і впритул наблизиться до необхідного місця для здобуття ліцензії.

(На фото Галина Мельник)

В іншому українсько-канадійському поєдинку за «бронзу» (жіноче куміте до 61 кг) досвід взяв гору над молодістю. №7 олімпійського рейтингу, 26-річна канадійка Хайя Джумаа завдяки єдиній вдалій дії (удар ногою в голову) за хвилину до кінця поєдинку виграла у 19-річної львів’янки Діани Шостак – 3:0. Незважаючи на поразку, 5-те місце для Діани (№49 в олімпійському рейтингу), яка протягом турніру перемогла чимало фавориток, – безумовно, хороший результат. Для Діани це найкращий виступ у кар’єрі на етапах Прем’єр-ліги.

Фото: НОК