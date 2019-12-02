ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янка здобула «бронзу» на етапі Прем’єр-ліги з карате в Іспанії

Вероніка Рой

|

Львів’янка Галина Мельник стала бронзовою призеркою етапу Прем’єр-ліги з карате в Мадриді і покращила свої шанси здобути олімпійську ліцензію. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету у Львівській області.

 

Як повідомляється, 1 грудня у Мадриді (Іспанія) відбулися фінали на заключному етапі Karate1 Premier League. За бронозові медалі боролися двоє львівських каратисток Галина Мельник і Діана Шостак Обидві вони зустрічалися з суперницями із Канади.

У жіночому куміте до 68 кг 25-річна Галина Мельник з рахунком 3:0 (результативний удар ногою в голову) перемогла Меліссу Братіч. Галина зараз №14 в олімпійському рейтингу в категорії понад 61 кг і після цього успіху точно підніметься вище і впритул наблизиться до необхідного місця для здобуття ліцензії.

(На фото Галина Мельник)

В іншому українсько-канадійському поєдинку за «бронзу» (жіноче куміте до 61 кг) досвід взяв гору над молодістю. №7 олімпійського рейтингу, 26-річна канадійка Хайя Джумаа завдяки єдиній вдалій дії (удар ногою в голову) за хвилину до кінця поєдинку виграла у 19-річної львів’янки Діани Шостак – 3:0. Незважаючи на поразку, 5-те місце для Діани (№49 в олімпійському рейтингу), яка протягом турніру перемогла чимало фавориток, – безумовно, хороший результат. Для Діани це найкращий виступ у кар’єрі на етапах Прем’єр-ліги.

Фото: НОК

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...