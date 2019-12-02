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Кількість пасажирів аеропорту «Львів» у листопаді збільшилася майже на 40%

Вероніка Рой

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Приріст пасажиропотоку Міжнародному аеропорту «Львів» у листопаді 2019 року склав 39,5%. Про це інформує пресслужба аеропорту.

 

Так, у листопаді авіаперевезеннями скористалися 174,2 тисяч пасажирів, що на 39,5% більше, ніж у листопаді 2018 року (124,9 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1412, що на 14,4% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 234).

Загалом, у січні-листопаді 2019 р. пасажиропотік зріс на 39,4% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (1 468,1 тис. пасажирів) і досяг позначки в 2045,8 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 24%, з 14 148 до 17 540.

Нагадаємо, 22 листопада Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вперше перетнув межу в два мільйони пасажирів на рік. Двомільйонним пасажиром став 4-місячний Соломон Классен, який разом з батьком Самуїлом та мамою Ілоною прилетів з Дортмунда літаком Wizz Air.

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