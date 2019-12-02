Чим потішить шанувальників театр Лесі Українки: репертуар на грудень

Театр Лесі Українки, що на вулиці Городоцькій, 36 розповів, що чекає на глядачів та глядачок у грудні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Зокрема цього місяця театр презентує дві прем’єри. Відтак усі поціновувачі зможуть відвідати прем’єри вистав «Мої родичі та інші покидьки» та «Уявні маршрути Львовом».
Репертуар на грудень:
06.12 (п’ятниця) 19:00 год.– ПРЕМ’ЄРА «Мої родичі та інші покидьки» 18+
Сімейна сага за п’єсою «Мать Горького» Лєни Лягушонкової. Тривалість – 1 год 40 хв без антракту.
07.12 (субота) 19:00 год. – «Інтерв’ю з другом» 18+ // Галерея сценографії.
Вистава за однойменною п’єсою Андрія Бондаренка. Тривалість – 1 год.
08.12 (неділя) 19:00 год. – «Люди»
Інструкція до вжитку за однойменною п’єсою Моніки Каньової. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту.
13.12 (п’ятниця) 18:00 год. – «Горизонт 200» 16+ // Спільно з DRAMA.UA
Постдокументальна вистава. Тривалість – 3 год 30 хв з антрактом.
15.12 (неділя) 19:00 год. – «Timetravellers» 16+
sci-fi + нова драма за п’єсою «Путівник по Донбасу для мандрівників у часі» Анастасії Косодій. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту
18.12 (середа) 19:00 год. – «Полювання на Снарка» // Інклюзивний мистецький проєкт «Краще разом» (м. Кривий Ріг)
Інклюзивна вистава за мотивами поеми Льюїса Керрола. Тривалість – 1 год.
20.12 (п’ятниця) 15:00, 17:00, 19:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Уявні маршрути Львовом» // Галерея сценографії Учасницький перформанс. Тривалість – 1 год.
21.12 (субота) 15:00, 17:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Уявні маршрути Львовом» // Галерея сценографії Учасницький перформанс. Тривалість – 1 год.
22.12 (неділя) 19:00 год. – «Баба Пріся» 18+
Драма за п’єсою Павла Ар’є. Тривалість — 2 год без антракту.
26.12 (четвер) 19:00 год. – «Інтерв’ю з другом» 18+ // Галерея сценографії
Вистава за однойменною п’єсою Андрія Бондаренка. Тривалість – 1 год.
27.12 (п’ятниця) 19:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Мої родичі та інші покидьки» 18+
Сімейна сага за п’єсою «Мать Горького» Лєни Лягушонкової. Тривалість – 1 год 40 хв без антракту.
29.12 (неділя) 19:00 год. – «Люди»
Інструкція до вжитку за однойменною п’єсою Моніки Каньової. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту.
Графік роботи каси: середа-неділя: 14:00−19:00 год Графік роботи Галереї сценографії: вівторок-неділя: 14:00−19:00 год.
Ольга Денисяка