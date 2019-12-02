Чим потішить шанувальників театр Лесі Українки: репертуар на грудень

Театр Лесі Українки, що на вулиці Городоцькій, 36 розповів, що чекає на глядачів та глядачок у грудні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема цього місяця театр презентує дві прем’єри. Відтак усі поціновувачі зможуть відвідати прем’єри вистав «Мої родичі та інші покидьки» та «Уявні маршрути Львовом».

Репертуар на грудень:

06.12 (п’ятниця) 19:00 год.– ПРЕМ’ЄРА «Мої родичі та інші покидьки» 18+

Сімейна сага за п’єсою «Мать Горького» Лєни Лягушонкової. Тривалість – 1 год 40 хв без антракту.

07.12 (субота) 19:00 год. – «Інтерв’ю з другом» 18+ // Галерея сценографії.

Вистава за однойменною п’єсою Андрія Бондаренка. Тривалість – 1 год.

08.12 (неділя) 19:00 год. – «Люди»

Інструкція до вжитку за однойменною п’єсою Моніки Каньової. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту.

13.12 (п’ятниця) 18:00 год. – «Горизонт 200» 16+ // Спільно з DRAMA.UA

Постдокументальна вистава. Тривалість – 3 год 30 хв з антрактом.

15.12 (неділя) 19:00 год. – «Timetravellers» 16+

sci-fi + нова драма за п’єсою «Путівник по Донбасу для мандрівників у часі» Анастасії Косодій. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту

18.12 (середа) 19:00 год. – «Полювання на Снарка» // Інклюзивний мистецький проєкт «Краще разом» (м. Кривий Ріг)

Інклюзивна вистава за мотивами поеми Льюїса Керрола. Тривалість – 1 год.

20.12 (п’ятниця) 15:00, 17:00, 19:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Уявні маршрути Львовом» // Галерея сценографії Учасницький перформанс. Тривалість – 1 год.

21.12 (субота) 15:00, 17:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Уявні маршрути Львовом» // Галерея сценографії Учасницький перформанс. Тривалість – 1 год.

22.12 (неділя) 19:00 год. – «Баба Пріся» 18+

Драма за п’єсою Павла Ар’є. Тривалість — 2 год без антракту.

26.12 (четвер) 19:00 год. – «Інтерв’ю з другом» 18+ // Галерея сценографії

Вистава за однойменною п’єсою Андрія Бондаренка. Тривалість – 1 год.

27.12 (п’ятниця) 19:00 год. – ПРЕМ’ЄРА «Мої родичі та інші покидьки» 18+

Сімейна сага за п’єсою «Мать Горького» Лєни Лягушонкової. Тривалість – 1 год 40 хв без антракту.

29.12 (неділя) 19:00 год. – «Люди»

Інструкція до вжитку за однойменною п’єсою Моніки Каньової. Тривалість – 1 год 20 хв без антракту.

Графік роботи каси: середа-неділя: 14:00−19:00 год Графік роботи Галереї сценографії: вівторок-неділя: 14:00−19:00 год.